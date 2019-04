Met nog twee weken te gaan tot de inschrijvingen, staat nu al het eerste tentje aan de schoolpoort van Freinetschool Villa Zonnebloem in Mechelen. De familie van de kleine Annabel stippelde een beurtrol uit voor de komende veertien dagen. “Het is misschien absurd, maar het is al even absurd dat het systeem ons dwingt om hier te slapen”, zegt mama Chantal.