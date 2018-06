Eerste interview De Mesmaeker als hoofd van politie

Om 14.00 uur deze namiddag heeft Marc De Mesmaeker de eed als nieuwe baas van de Federale Politie afgelegd. De Mesmaeker zal van de strijd tegen terrorisme zijn topprioriteit maken, maar ook het belang van een digitale en snelle politie is groot. Dat zegt hij in eerste interview met VTM NIEUWS.

Marc De Mesmaeker is 34 jaar werkzaam geweest bij de politiediensten. De laatste tien jaren was hij actief in de Wetstraat, bij zes opeenvolgende ministers van Binnenlandse zaken. Bijgevolg was De Mesmaeker, naar eigen zeggen, toe aan een nieuwe carrièreswitch. “Ik heb om die reden de opportuniteit gegrepen bij de vacature voor commissaris-generaal”, zegt hij zelf.

Als nieuwe baas van de Federale Politie stapt De Mesmaeker in de voetsporen van Catherine De Bolle, die sinds kort aan het hoofd van Europol staat.

Strijd tegen terrorisme

Tijdens deze nieuwe job wil De Mesmaeker van de strijd tegen terrorisme één van zijn topprioriteiten maken. "Terrorisme en nationalisme zitten nu al in het nationaal veiligheidsplan, maar het is mijn verantwoordelijkheid om tegen volgend jaar een nieuw nationaal veiligheidsplan te maken", klinkt het.

De recente aanslag tegen twee politieagenten in Luik toont dat het werk van politieagenten de laatste jaren gevaarlijker is geworden. Omdat er vandaag al een tekort is aan recruten, wil De Mesmaeker de job van agent aantrekkelijker maken. Dat de job minder aantrekkelijk is, heeft volgens hem te maken met de algemene perceptie van politiewerk. "De job vraagt heel wat flexibiliteit en mensen staan ook stil bij de gevaarlijkheid ervan", aldus De Mesmaeker. "Maar na de aanslagen wordt de politie steeds slagkrachtiger, dus ik denk dat we met een goede rekrutering en selectie toch nog voldoende bekwame kandidaten zullen kunnen aantrekken."

Politie met smartphones

Tot slot moet de Federale Politie van De Mesmaeker ook op digitaal vlak een slimmere politie worden. Agenten moeten op elk moment en op elke plek smartphones kunnen inzetten om juist te handelen. Via de telefoon krijgen ze onmiddellijk de juiste info om adequaat te reageren: de te nemen maatregelen, de info uit alle gegevensbanken en alle andere belangrijke informatie.