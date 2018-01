Eerste griepepidemie 2018 een feit

Er is nu officieel sprake van een griepepidemie in ons land. Tussen 15 en 21 januari hebben 226 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een syndroom dat kan gelinkt worden aan de griep. Daarmee is de epidemische drempel van 141 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op rij overschreden. Voor het WIV is het dus duidelijk: vandaag is de start van de eerste griepepidemie van 2018.

Ook in de derde week van januari nam de griepactiviteit verder toe. Met 226 consultaties per 100.000 inwoners is de drempel overschreden om van een griepepidemie te kunnen spreken. De week daarvoor werden 160 consultaties per 100.000 inwoners voor griep opgetekend. De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig, aldus het WIV.

Het WIV heeft vorige week 17 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 130 huisartsen verspreid over heel België. In 47 procent daarvan werd het griepvirus bevestigd. Ook het aantal raadplegingen bij een huisarts voor andere luchtweginfecties neemt toe, vooral bij kinderen.

De virologische analyses tonen aan dat vooral type A (H1N1) en type B Yamagata van het influenzavirus in omloop zijn. De stammen die momenteel circuleren, liggen dicht bij de vaccinstammen, met B Yamagata in het quadrivalente vaccin. Een 'normaal' griepseizoen duurt gemiddeld tussen zes en twaalf weken. In dit vroege stadium zijn er geen uitspraken te maken over het huidige griepseizoen, luidt het bij het WIV.