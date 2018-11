Eerste cannabisshop in Vlaanderen krijgt direct politie over vloer

In Gent is vandaag een legale cannabisshop in Vlaanderen geopend. De winkel was nog maar net open en de politie stond er al voor de deur om alles in beslag te nemen. Volgens de eigenaars is de weed legaal doordat er een laag percentage THC (tetrahydrocannabinol) inzit.

Beweed specialiseert zich naar eigen zeggen in CBD-weed met minder dan 0,2 procent tetrahydrocannabinol. Door dat lage THC-gehalte is het product volgens de verkopers legaal. Het aanbod omvat zes verschillende soorten weed.

Het bedrijf vindt de negatieve connotaties van cannabis niet meer van deze tijd en wil de stigma’s doen verdwijnen. Volgens Beweed wordt het product wel zeer streng gecontroleerd en wordt daardoor kwaliteit aangeboden.

Beweed was nog maar net geopend, toen de Gentse politie er binnenviel. Alle drugs werden onmiddellijk in beslag genomen.