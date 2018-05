Eerste Bio-Planet in de stad

Morgen opent het eerste Bio-Planetfiliaal in het centrum van Antwerpen. De biosupermarktketen van Colruyt Group opent zo voor het eerst een winkel in een grote stad. Het plan is om in de toekomst nog meer van die stadswinkels te openen.

Er zijn al 27 andere filialen, maar die liggen allemaal op gewestwegen rond steden. Omdat er meer biovoeding verkocht wordt, mikt het bedrijf op drie nieuwe supermarkten per jaar.

Meer bio

Ook het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, bevestigt dat de verkoop van biologische producten al jaren stijgt. “Er zijn niet alleen meer bio-artikelen, maar ze worden ook op meer plaatsen verkocht”, zegt Liliane Driesen van VLAM aan VTM NIEUWS.

Het VLAM onderzocht vorig jaar de voedingsgewoonten van 5.000 gezinnen. Daaruit bleek dat negentig procent van de Belgen minstens een keer per jaar een bioproduct koopt. Bovendien is de verkoop van biologische voeding tussen 2008 en 2017 verdubbeld.

Foto: Bio-Planet