Eerst nog regen, in het weekend sneeuw

De mensen die graag een terrasje willen doen in de zon, moeten nog even geduld hebben. Vandaag en morgen gaat het regenen, zaterdag kan er zelfs lichte sneeuw vallen. Het wordt ook veel kouder.

Vandaag is het in de ochtend nog droog, maar in de loop van de dag wordt het betrokken met regen vanuit het zuidwesten. Na de middag bereikt de regen ook het noordoosten. De maxima liggen rond tien graden.

Vannacht wordt het droog met enkele opklaringen, maar dieper in de nacht is er opnieuw kans op enkele buien. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan. De minima liggen rond 4 of 5 graden.

Kans op sneeuw

Morgen wordt het wisselvallig met een aantal buien en maxima rond 8 graden. Zaterdag wordt het grijs met af en toe lichte sneeuw. Maxima van iets boven het vriespunt. Zondag en maandag worden zonnig en droog bij maxima rond 2 graden.