In een week tijd zes tweelingen geboren in AZ Groeninge

Heuglijk nieuws in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk: daar zijn in een week tijd zes tweelingen geboren zijn. "Nog nooit meegemaakt", klinkt het bij het personeel.

De twaalf baby's krijgen alle nodige zorgen op de dienst neonatologie in Kortrijk. Twee van hen zijn intussen al naar huis, maar in het ziekenhuis spreken ze nog altijd van een uniek gebeuren. “Dat hebben we denk ik nog niet eerder meegemaakt hier, zes tweelingen in een week tijd. Het is een uniek gebeuren”, zegt adjunct hoofdverpleegkundige Carmen Dewaele. “Het is hier nu wat drukker op neonatologie, maar de dienst kan dat perfect aan”, voegt ze nog toe.