Een smartphone bestuurt deze auto

Vier studenten van de Thomas More hogeschool in Sint-Katelijne-Waver kunnen een auto besturen met hun smartphone. Remmen gaat automatisch, op één vervelend detail na: het systeem herkent geen stoplichten of verkeersborden. Dat is de volgende stap.

Het lijkt misschien een gps die vooraan in de wagen hangt, maar het is een smartphone die de auto bestuurt. De telefoon maakt beelden van de weg en de andere weggebruikers.

“Hij volgt eigenlijk gewoon de lijnen", zegt Jonathan Matthyssen, student autotechnologie Thomas More. “Je kan ook op het scherm zien dat hij de lijnen goed heeft en hier in het midden dan eigenlijk de weg die hij gaat volgen. Als er straks een voertuig gaat voorliggen, dan ga je hier een driehoekje zien verschijnen op het scherm en dat is de lead car die je herkent en die gaat hij ook leren volgen.”

Camerabeelden

Aan de hand van camerabeelden van de smartphone in combinatie met data uit de wagen zoals de richting of de snelheid wordt de wagen automatisch aangestuurd.

Het is de eindproef van vier studenten van de Thomas More hogeschool. Vier maanden lang hebben ze er samen met hun docenten aan gewerkt.

“Het is zeker voor ons uniek”, bevestigt docent autotechnologie Marc Pecqueur. “Het is gebouwd op een bestaand platform dat ontwikkeld is in de Verenigde Staten. En onze studenten hebben de parameters die noodzakelijk waren ingebracht in het systeem."

KInderziektes

Toch zitten er nog een aantal kinderziektes in het systeem. Zo herkent de wagen nog geen verkeerslichten of snelheidsborden.

“Naar volgend jaar toe willen ze daar met artificiële intelligentie aan werken om dit ook te herkennen”, vertelt Stijn Huygen, student autotechnologie Thomas More. “Zo kan dat voertuig dit ook. Dat is een stap voor volgend jaar. De eerste stap is gezet, het is nu aan de studenten van volgend jaar om hier mee verder te gaan.

Deze studenten waren alvast geslaagd voor hun eindproef.