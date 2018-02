In een jaar tijd 55.000 Belgen meer

In een jaar tijd zijn er een kleine 55.000 Belgen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. De bevolking in ons land steeg met gemiddeld zo’n 0,5 procent. In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest steeg de bevolking het meest.

In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn er in een jaar tijd 7.496 mensen bijgekomen, ofwel zo’n 0,6 procent van de Brusselse bevolking. Vlaanderen kent de tweede grootste stijging met 36.891 nieuwe inwoners, ofwel zo’n 0,5 procent. Wallonië kende een veel zwakkere stijging met zo’n 10.442 nieuwe inwoners, ofwel 0,2 procent.

In de meeste centrumsteden groeide de bevolking. In Turnhout is de groei het grootst met 1,51 procent, gevolgd door Leuven (1,06 procent), Aalst (1 procent) en Roeselare (0,95 procent). Enkel in Brugge daalde de bevolking met 0,08 procent ofwel 89 Bruggelingen minder.