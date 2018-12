ECB verwacht lagere groei en inflatie in 2019

De Europese Centrale Bank verwacht voor de eurozone een economische groei van 1,7 procent in 2019. De inflatie zou volgens de nieuwste prognose volgend jaar op 1,6 procent landen. In beide gevallen gaat het om een daling tegenover de vorige prognose die Europees centraal bankier Mario Draghi in september bekendmaakte.

Naar aanleiding van het rentebesluit gaf Draghi vandaag de nieuwste cijfers mee. Enkele maanden voordien verwachtte de ECB nog een groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone met 1,8 procent, bij een inflatie van 1,7 procent. De prognoses voor 2020 blijven wel stabiel: 1,7 procent economische groei en 1,7 procent inflatie.

Nieuw zijn de prognoses voor 2021: dan zou de economie in de landen van de eenheidsmunt afkoelen naar 1,5 procent groei bij een inflatie van 1,8 procent. Ook voor het huidige jaar zijn er er veranderingen: de groei wordt 0,1 procentpunt bijgeknipt tot 1,9 procent groei, de inflatie komt dan weer 0,1 punt hoger uit op 1,8 procent.

De daling van de inflatie volgend jaar is dus een nieuw element voor de ECB. Het gaat alleszins in tegen wat de ECB al jaren nastreeft, het aanjagen van de inflatie. De ECB streeft een inflatie van net onder 2 procent na. In 2015, het jaar waarin de ECB het opkoopprogramma van obligaties - dat eind december definitief afloopt - opstartte, ging de inflatie zelfs onder nul. Pas vanaf grosso modo medio 2016 begon de inflatie weer te klimmen.