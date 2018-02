E403 versperd in Aalbeke door truck

De E403 in Aalbeke is momenteel volledig versperd richting Wallonië door een ongeval met een vrachtwagen. Dat bevestigt de brandweerzone Fluvia aan VTM NIEUWS.

De bulkwagen geladen met korrels botste rond 11u30 op een signalisatievoertuig dat wegwerkzaamheden aankondigt. De vrachtwagen kantelde, de cabine stak omhoog. De brandweer moest de chauffeur bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De snelweg richting Wallonië is nog altijd versperd. “Er is heel wat mazout gelekt, de brandweer is die nu aan het opruimen”, zegt Chris Deryckere van de brandweerzone Fluvia.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de snelweg in Moeskroen te verlaten en de calamiteitenroute D te volgen. Tussen de afrit en het ongeval staan nog tientallen vrachtwagens vast. De auto’s mochten onder politiebegeleiding rechtsomkeer maken.