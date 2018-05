E40 vrijgemaakt na waterhinder

De E40 in Bertem is intussen vrijgemaakt. Eerder deze ochtend waren er drie rijstroken dicht richting Brussel, door wateroverlast. Het Vlaamse Verkeerscentrum raadde aan om de omgeving te vermijden en om te rijden. Ook elders op de Vlaamse snelwegen was het deze ochtend erg druk door het slechte weer, er stond meer dan 240 km file.

Hevige regenval zorgde tijdens de ochtendspits voor een waterplas van tweehonderd meter op de E40 in Bertem. Daardoor werden er oorspronkelijk drie rijstroken afgesloten en werd er aangeraden om de omgeving van Bertem op de E40 te mijden. Het hele wegdek is intussen vrijgemaakt.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldde dat de brandweer snel ter plaatse kwam om de rioolputten vrij te maken, zodat het water sneller afgevoerd kon worden.

Maaiwerken aan de basis

De wateroverlast op het wegdek is een gevolg van maaiwerken eerder deze week. De organisatie die de werken uitvoerde, heeft het groenafval onvoldoende opgeruimd, waardoor het in de rioolputten langs de E40 terechtkwam. Door de hevige regen raakten die putten verstopt.

Bij Wegen en Verkeer wordt hier zwaar aan getild. De organisatie die de werken uitvoerde zal op de vingers getikt worden, zodat dergelijke hinder in de toekomst vermeden kan worden.

#E40 Wateroverlast in Bertem → Brussel, drie rijstroken versperd. Omleidingsadvies : https://t.co/rsOVn14UNO — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) May 23, 2018

Bekijk ook: