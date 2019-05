E40 vanuit Brussel maandag al versmald met 1 rijstrook

Vanaf maandag wordt het autoverkeer op de E40 bij het binnenrijden van Brussel definitief met één rijstrook versmald. Dat bevestigt het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De versmalling was eerder aangekondigd en komt er nu de werf aan de Reyerstunnel richting Montgomery afgewerkt is. Momenteel worden de laatste signalisaties en wegmarkeringen aangebracht.

75.000 mensen passeren daar elke dag. Die zullen vanaf maandag dus over een rijstrook minder moeten en van 120km/u moeten afremmen tot 50km/u.

De bedoeling is om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. Volgens minister Smet zullen de files niet toenemen maar ze zullen verlegd worden, de zogenaamde flessenhals die nu ter hoogte van de tunnels lag zal verschuiven naar de E40. Daardoor zullen de bestuurders in de tunnels in Brussel vlotter kunnen doorrijden.