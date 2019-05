E40 van Gent naar Brussel volledig versperd in Wetteren

De E40 is richting Brussel volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen in Wetteren. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer staat er stil over een afstand van meer dan 5 kilometer, en het Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden.

"Rond 07.30 uur is een vrachtwagen gekanteld, die een hoogtewerker vervoerde. Die ligt over de volledige breedte van de rijbaan, die met het oog op de takelwerken werd afgesloten", zegt Bruyninckx. "Er staat al meer dan 5 kilometer stilstaand verkeer en in de andere richting is er een kijkfile."

De afhandeling van het ongeval zal een tijdje duren en het Verkeerscentrum raadt automobilisten dan ook aan om de omgeving te vermijden. "Wie van Gent naar Brussel moet kan best omrijden via Antwerpen, of via de E17, N16 en A12. Daar is op de Temsebrug echter maar één rijstrook open door werken."

Het zit muurvast op de #E40 richting Brussel. De snelweg is VERSPERD in #Wetteren door een gekantelde vrachtwagen. De afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren, vernemen we. Ruim 5km stilstaand verkeer én een kijkfile richting Gent. Vermijd dus die zone! pic.twitter.com/utSjawGCdF — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) May 22, 2019

Hoe rijd je best?

Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt ook best om via Antwerpen en wie van Kortrijk naar Brussel wil kan via Doornik rijden. Het verkeer op de E40 richting Brussel moet de snelweg verlaten via uitrit 17 Wetteren en de calamiteitenrouten met letter J tot oprit 18 Erpe-Mere volgen, waar het opnieuw op de snelweg kan.

Ook op de omleidingsroute moet rekening gehouden worden met vertragingen. De oprit naar de E40 in Wetteren is ondertussen afgesloten, zegt Bruyninckx nog.