E40 tijdlang versperd door ongeval

Iets voor negen is de E40 in Ternat opnieuw vrijgegeven, nadat er eerder deze ochtend een zwaar ongeval plaatsvond. Niemand raakte gewond, maar het wegdek lag wel bezaaid met brokstukken, waardoor de snelweg een tijdlang afgesloten werd in beide richtingen.

Op de E40 in Ternat gebeurde rond 6.30 uur een aanrijding in de richting van Gent, waarbij verschillende voertuigen betrokken waren. "Een bestelwagen ging daarbij door de middenberm, en kwam in de rijrichting van Brussel terecht op zijn zijkant. Er waren drie à vier voertuigen betrokken", zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. Hij voegt toe dat er volgens de wegpolitie geen gewonden zijn gevallen. Het wegdek lag wel bezaaid met brokstukken, waardoor de snelweg volledig afgesloten moest worden in beide richtingen.