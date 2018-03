E40 richting Gent afgesloten na ongeval

De E40 richting Gent is ter hoogte van Erpe-Mere afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. Automobilisten richting Gent rijden beter via Antwerpen.

"Er is een vrachtwagen ingereden om de mobiele werken in Erpe-Mere", zegt de Oost-Vlaamse wegpolitie aan VTM NIEUWS. "De vrachtwagen staat in schaar en verspert de volledige snelweg." De file groeit aan, maar de politie hoopt om binnen dit en een halfuur een rijbaan vrij te hebben.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval.

#E40 In Erpe-Mere is de E40 afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen. De snelweg is versperd richting Gent. Volg omleidingen vanuit Hasselt of Brussel: https://t.co/D1gTFe8eOy pic.twitter.com/SCdvNVuJPz — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 14 maart 2018