E40: hinder door omgevallen boom

Op de E40 in Ternat is in de richting van Gent een boom op de weg terechtgekomen. Daardoor zijn er twee rijstroken afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt weggebruikers die van Hasselt naar Gent rijden aan om via Antwerpen te rijden. Het is nog niet duidelijk hoe de boom op de weg terechtkwam. Rond twintig na zeven was de boom opgeruimd.

#E40 Omgevallen boom thv Ternat → Gent opgeruimd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 22 maart 2018