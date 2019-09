E40 Drongen urenlang volledig dicht na ongeval met vier voertuigen

De E40 in Drongen richting kust is urenlang volledig versperd geweest na een ongeval met vier voertuigen. Drie wagens vatten vuur en brandden uit. Er staat een lange file maar intussen zijn twee rijstroken weer vrij. De linkerrijstrook blijft voorlopig afgesloten omdat het wegdek beschadigd is. Enkele kinderen werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht maar er vielen geen gewonden bij de klap.

In Drongen is de takeling in volle gang op de versperde #E40 naar de kust. Blijf er voorlopig weg! We zien er intussen 10km file staan: stilstaand verkeer met een wachttijd van ver boven het uur. pic.twitter.com/Io8ihCo03r — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) September 21, 2019

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te mijden. De takelwerkzaamheden kunnen nog een hele tijd aanslepen en er staat momenteel een file van meer dan een uur richting kust.

Door het zonnige herfstweer zijn er ook al filegolven vanaf Erpe-Mere. Rond 10.30 uur botsten vier voertuigen op elkaar op de E40 in Drongen net voorbij de afrit. “Drie wagens vatten vuur en de snelweg is volledig afgesloten. De branden zijn momenteel wel geblust maar het kan nog lang duren voor er een doorgang is vrijgemaakt. Je mijdt er best de omgeving”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer werd afgeleid via de afrit Drongen en moet lokaal omrijden. Er staat een file vanaf Zwijnaarde. Ook in de andere richting staat ondertussen een kijkfile.