E40 in Beernem tijdlang versperd richting Brussel

De E40 in Beernem was een tijdlang volledig versperd richting Brussel, na een reeks ongevallen. Een vrachtwagen is er ingereden op de file. Het verkeer moet omrijden via Kortrijk, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ondertussen is de linkerrijstrook vrijgegeven. Door de laagstaande zon gebeurden er ook ongevallen in Nevele en Aalter.

"Ter hoogte van Beernem is een vrachtwagen in de file op een andere vrachtwagen ingereden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. "De aangereden vrachtwagen is in de gracht terechtgekomen, de chauffeur van de andere vrachtwagen zat lang gekneld. Die is intussen met de medische helikopter weggebracht."

De Poolse vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeval vertelt dat hij afremde voor de file toen hij de andere vrachtwagen, die op hem inreed, zag naderen. “Ik reed misschien nog twintig à dertig kilometer per uur, maar toen ik in mijn achteruitkijkspiegel keek, zag ik een andere vrachtwagen met hoge snelheid aankomen. Ik heb nog geprobeerd om uit te wijken, maar voelde een zware slag. Toen belande ik in de gracht.”

Meerdere ongevallen

Daarvoor gebeurde er nog een ongeval aan de afrit van Beernem. Ook daar raakte een persoon gewond. Het is niet duidelijk hoelang de hinder nog zal duren.

Ondertussen is in Nevele en Aalter de rijbaan opnieuw vrijgegeven. In totaal waren er meer dan tien auto's en een bus betrokken bij ongevallen die vermoedelijk veroorzaakt werden door de laagstaande zon.

Door een ernstig ongeval in Beernem is de #E40 volledig versperd in de richting van Gent. Verkeer moet omrijden via Kortrijk. Op dit moment hebben we geen prognose over de duur van die hinder. pic.twitter.com/CJzYa8aPVd — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 20 maart 2018