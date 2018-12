E40 aan Franse grens geblokkeerd door actie 'gele hesjes'

Op de Frans-Belgische grens veroorzaken de 'gele hesjes' heel wat hinder door filterblokkades op de E40 richting Frankrijk. Het verkeer wordt er met mondjesmaat doorgelaten, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Deze ochtend werd in alle vroegte een blokkade opgeworpen op de E40 tussen Adinkerke en Ghyvelde. De blokkade in Ghyvelde in de richting van België is ondertussen opgelost, maar in de richting van Frankrijk is er nog hinder.

Een ploeg van de lokale politie is aanwezig om het verkeer om te leiden zodat er geen file ontstaat. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat er vertragingen mogelijk zijn op die omleidingsroutes. Bestuurders wordt aangeraden om de instructies van de politie te volgen. Ook de federale wegpolitie is aanwezig. Er zouden enkele personen zijn opgepakt aan de Franse kant van de grens.

Net als vorige week zaterdag plannen de gele hesjes ook vandaag acties op verschillende plaatsen in Frankrijk. Oorspronkelijk waren de acties gericht tegen de dure brandstofprijzen, maar ondertussen gaat het om een algemeen ongenoegen over de stijgende levensduurte. Ook Brussel maakt zich op voor een nieuwe betoging van de gele hesjes.