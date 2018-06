E34 Oelegem versperd na dodelijk ongeval

De E34 richting Antwerpen is in Ranst ter hoogte van het verkeerscomplex Oelegem versperd door een ongeval met drie voertuigen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de op- en afrit Oelegem. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. De federale politie bevestigt aan VTM NIEUWS dat er twee dodelijke slachtoffers zijn.

Omstreeks 9.45 uur gebeurde in de staart van de file een aanrijding tussen een vrachtwagen en twee bestelwagens. Daardoor is de snelweg momenteel afgesloten, ook om de hulpdiensten hun werk te laten doen, aldus een woordvoerder.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via op- en afrit 19 Oelegem. Er staat momenteel een file vanaf Zoersel. Vanuit Nederland wordt aangeraden om te rijden via de A58 en E19 naar Antwerpen.

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft geen zicht op de duur van de hinder voor het verkeer.