E314 weer vrij: slachtafval opgeruimd

De E314 van Lummen naar Leuven is opnieuw vrij in Holsbeek, nadat een vrachtwagen daar vanmorgen vroeg zijn lading slachtafval was verloren. Het is er wel nog altijd een uur aanschuiven.

"De aanhangwagen van de vrachtwagen is rond 4.00 uur gekanteld en daardoor is de lading slachtafval op het wegdek terechtgekomen", vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. De file groeide stevig aan en de snelweg was lange tijd volledig dicht.

Het Verkeerscentrum gaf een tijdlang de raad om om te rijden langs Antwerpen. "Dat loont nu niet meer de moeite", klinkt het.