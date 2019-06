E313 volledig afgesloten in Geel-Oost: woonwijk uit voorzorg ontruimd

De E313 blijft ter hoogte van Geel-Oost "nog ettelijke uren" versperd in beide richtingen na het nachtelijke ongeval met een tankwagen die LPG transporteerde. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum op basis van een nieuwe prognose van de hulpdiensten. De afhandeling zal nog zeker tot de middag duren, aangezien de LPG-tank moet worden leeggepompt en dat in de meest veilige omstandigheden moet kunnen gebeuren.

Het Verkeerscentrum drukt alle wegverkeer op het hart de ruime omgeving van het ongeval te vermijden. Op de E313 zelf is het verkeer uiteraard volledig stilgevallen in beide richtingen. "De wachttijden lopen er op tot meer dan een uur, maar eigenlijk valt de duur niet in te schatten want men staat er gewoon volledig stil", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Richting Antwerpen staat er 10 kilometer file vanaf Tessenderlo, richting Luik staat er ook al een file van 6 kilometer lang." De omliggende gemeenten laten volgens het Verkeerscentrum weten dat ook de lokale wegen helemaal verzadigd zijn.

Van Gent en Antwerpen richting Hasselt en Luik en omgekeerd kan je beter omrijden via Brussel, van en naar Aken en Maastricht is de E34 via Eindhoven een alternatief.

De lange afhandeltijd heeft volgens de hulpdiensten alles te maken met de complexe veiligheidssituatie van de LPG-tankwagen. Daarin zijn onderaan verschillende lekken geslagen en het volstaat blijkbaar niet om die te dichten. De LPG moet ook nog worden overgepompt voor de tankwagen kan worden getakeld en dat gebeurt met de grootste omzichtigheid.

De LPG-lading van de vrachtwagen moet overgepompt worden. In Eindhout, een deelgemeente van Laakdal wordt een woonwijk daarom uit voorzorg geëvacueerd. Het gaat om de Heikantstraat tot aan de Bennekensstraat, Tulpenstraat, Viooltjesstraat, Klaprozenstraat, Steenweg op Meerhout van Geel-Oost tot aan kruispunt Klaprozenstraat en Kerkhofweg van kant Geel-Oost t.e.m. huisnr. 18.

Bewoners die niet bij familie/vrienden terecht kunnen, worden opgevangen in een lokaal opgericht opvangcentrum, in zaal Dennenoord, Smallestraat 4 in Eindhout.

De directie van de basisschool in Eindhout verwittigt de ouders van de leerlingen en zorgt indien nodig voor opvang van de kinderen. Het gemeentebestuur vraagt aan de ouders van de leerlingen die school lopen in Geel of andere buurtgemeenten om de buurt te vermijden.

Er is een infonummer 1771 gelanceerd voor meer informatie over het ongeval.