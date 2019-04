E313 urenlang afgesloten na ongeval met vrachtwagen

De E313 is sinds iets voor 11 uur weer vrij, na een ongeval vanochtend. Toen was de rijbaan volledig versperd geraakt ter hoogte van Herentals-West door een ernstig ongeval. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Een vrachtwagen reed er - allicht aan hoge snelheid - in op de staart van een file. Er was sprake van minstens één zwaargewonde die gekneld zat in een aangereden voertuig.

De brandweer kwam ter plaatse om de geknelde te bevrijden en de ravage na het ongeval op te ruimen. Dat duurde een hele tijd, omdat eerst een fotogrammetrieteam de nodige vaststellingen moest doen om alles in kaart te kunnen brengen.

Het verkeer dat vastzat achter het ongeval werd onder politiebegeleiding weggeleid.