E313 toe door crash 2 vrachtwagens

De E313 is in Massenhoven omstreeks 11.30 uur gedeeltelijk afgesloten in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen is er in de file ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de vrachtwagenchauffeurs is zwaargewond. De snelweg was eerst helemaal afgesloten, maar ondertussen is de linkerrijstrook terug vrijgegeven.

Update #E313 Ongeval in Massenhoven →Antw.: de linkerrijstrook werd vrijgegeven. Oprit 20 Herentals-West is ook weer open, oprit 19 Massenhoven blijft voorlopig dicht. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 26 februari 2018

Het ongeval gebeurde op de rechterrijstrook, maar de hele snelweg werd afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Ondertussen is de linkerrijstrook terug vrij. De oprit 19 Massenhoven is nog altijd afgesloten in de richting van Antwerpen.

Update #E313 Ongeval in Massenhoven →Antw.: verkeer komt stapvoets op gang. Omrijden via route G is niet langer zinvol. Oprit 19 Massenhoven blijft nog afgesloten. Reken +1u vertraging van Herentals-West. Blijf omrijden! — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 26 februari 2018

Het Verkeerscentrum verwacht dat de weg langere tijd versperd zal blijven. Het verkeer wordt afgeleid via afrit 19 Massenhoven.