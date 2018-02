Op de E313 richting Antwerpen zijn beide rijstroken versperd door een ongeval in Grobbendonk. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet er over de pechstrook. Er staat al ruim 8 kilometer file.

Het Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om om te rijden. Wie van Hasselt naar Gent moet, gaat best via Brussel. Wie van Geel naar Antwerpen wil, vermijdt best de E313 door de N19 en daarna de E34 te nemen.