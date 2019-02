E313 Antwerpen - Hasselt volledig dicht na ongeval in Massenhoven

Het wordt een horroravondspits voor Antwerpen: de E313 richting Hasselt is volledig afgesloten na een ongeval ter hoogte van Massenhoven. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 19 en kan er in Herentals-West opnieuw op. Door het ongeval is het op dit moment lang aanschuiven.

Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden om te rijden: van Antwerpen naar Aken via de E34 Eindhoven, van Antwerpen naar Hasselt via Brussel, van Antwerpen naar Hertentals/Geel/Mol via de E34, van Antwerpen naar Luik via Brussel en van Gent naar Hasselt via Brussel.