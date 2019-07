E19 richting Nederland afgesloten door ongeval met 3 vrachtwagens

Op de E19 ter hoogte van Meer is een ongeval gebeurd met 3 vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Eén van de vrachtwagenchauffeurs zat gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval staat er een file van ruim 6 kilometer, al het verkeer moet in Meer, een deelgemeente van Hoogstraten, de snelweg verlaten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden.

Vrijdagnamiddag botsten op de E19 in Meer, een deelgemeente van Hoogstraten, drie vrachtwagens op elkaar bij een kopstaartaanrijding. Dat bevestigt de federale politie. Bij de botsing raakte de cabine van het laatste voertuig zodanig ingedeukt, dat de chauffeur gekneld zat. Hij werd bevrijd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

Er moeten takelwerken uitgevoerd worden om de weg weer vrij te maken. Hoe lang die zullen duren, is voorlopig onduidelijk.

"Door het ongeval groeide de file snel aan tot ruim 6 kilometer", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Het is een drukke vrijdagmiddag: veel mensen komen terug van hun werk of vertrekken op vakantie."

Al het verkeer moet in Meer de snelweg verlaten en via een lokale omleidingsroute rijden. In Nederland kan men weer de snelweg oprijden.

"Ook met de omleidingsroute is er een hoge wachttijd", zegt Bruyninckx. "We adviseren om de omgeving te vermijden. Wie vanuit Antwerpen naar Nederland wil, neemt beter de A12."