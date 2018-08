E19 richting Brussel versperd door ongeval: weg vrijgemaakt

De E19 richting Brussel is de hele namiddag volledig versperd geweest na een ongeval ter hoogte van Edegem. Een vrachtwagen kreeg er een klapband en belandde uiteindelijk op de zijkant. De bestuurder is overleden. Het verkeer op de E19 werd afgeleid via de A12. ook de Craeybeckxtunnel werd afgesloten.

Het ongeval vond plaats rond half twee deze namiddag. Een trekker met oplegger kreeg een klapband op de E19 ter hoogte van Edegem in de richting van Brussel. Het gevaarte belandde daardoor op de zijkant. De bestuurder liep volgens de federale politie zware verwondingen op, en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Er waren geen andere voertuigen betrokken. De snelweg is wel volledig afgesloten en al het verkeer wordt afgeleid via de A12.