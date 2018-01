Dworp: kinderen vermoedelijk overleden door verstikking

De drie kinderen die vanmiddag levenloos werden aangetroffen in een huis in Dworp, zijn waarschijnlijk om het leven gekomen door verstikking. Dat zegt het parket na de eerste vaststellingen van het onderzoek naar het vermoedelijk gezinsdrama. De moeder is mogelijk omgebracht door slagen met een scherp voorwerp. Haar ex-man en vader van de kinderen werd deze morgen al dood aangetroffen in Molenbeek.

De lichamen van de vrouw en haar twee zoontjes van 10 en 6 en dochter van 8 werden deze middag ontdekt toen de lokale politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) ter plaatse ging om het gezin te melden dat de ex-man en vader dood was aangetroffen achter een flatgebouw aan de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek.

De politie was naar het flatgebouw uitgerukt omdat er in de ondergrondse garage een wagen in brand stond en trof het lichaam van de man achter het flatgebouw aan. Volgens het Brusselse parket was de man duidelijk van een grote hoogte gevallen en wees een en ander erop dat hij vermoedelijk zichzelf van het leven had beroofd.

Omstandigheden

Toen de politie Zennevallei het nieuws van het overlijden wilde melden aan zijn ex-vrouw en kinderen, trof de politie hun levenloze lichamen aan. Toen al rees het vermoeden dat de man eerst zijn ex en kinderen had omgebracht en vervolgens een einde had gemaakt aan zijn eigen leven.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, zij zijn vanavond samen met het labo en de wetsdokter ter plaatse afgestapt om de omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken.

Verstikking De eerste vaststellingen doen vermoeden dat de drie kinderen door verstikking overleden zijn, en dat de vrouw door slagen met een scherp voorwerp om het leven werd gebracht. Maar er zal de komende dagen nog een autopsie en toxicologisch onderzoek gebeuren om de exacte doodsoorzaak te bepalen. Ook de volgorde en tijdstippen van de overlijdens zijn momenteel moeilijk te bepalen.

Er zal ook nog verder onderzoek gebeuren naar het overlijden van de ex-man. Dit onderzoek wordt toegevoegd aan het moordonderzoek en ook hier zal een autopsie gebeuren.