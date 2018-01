Dvd sterft langzaam uit

De verkoop van dvd’s en blu-rays is in vijf jaar tijd gehalveerd. Digitale diensten zoals Netflix en Play More nemen de markt steeds meer over. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Die digitale diensten zijn vaak goedkoper en makkelijker in gebruik.

Twintig jaar na de lancering van de dvd is de verkoop ervan aan het kelderen. In 2017 zijn in België nog 4,67 miljoen dvd’s en blu-rays verkocht. Vijf jaar geleden was dat nog dubbel zoveel (10,4 miljoen). Dat blijkt uit cijfers die MediaMarkt opvroeg bij marktonderzoeker Gfk.

“Er zijn allerlei diensten opgekomen die makkelijker in gebruik en goedkoper zijn”, zegt Tom Evens, specialist nieuwe media van de UGent in Het Nieuwsblad. “Een dvd kost zo'n 20 euro, terwijl je je ook voor 10 euro te pletter kan kijken op platformen als Netflix. Je moet ook geen dvd meer gaan kopen en die in een speler stoppen. Met één druk op de knop kan je nu streamen. Het is dus normaal dat de markt verschuift.”

2016 was het grote kantelpunt. Toen gaven we voor het eerst meer uit aan digitale programma’s, series en films dan aan fysieke dragers. Bij Telenet stijgt het aantal opvragingen via Play, Play More of video on demand ieder jaar met tien procent.