Duurder bier door warme zomer

Slecht nieuws voor wie al eens graag een pintje drinkt, want bier wordt binnenkort duurder. Door de grote droogte deze zomer valt de graanoogst tegen en zal de prijs per pint de hoogte in gaan.

Het mout is door de droge zomer die we achter de rug hebben, zo'n 20 tot 25 procent duurder geworden. Dat betekent dat de prijs van het bier omhoog zal gaan. "We kunnen niet anders", klinkt het bij Alain De Laet, CEO van Brouwerij Huyghe, bekend van Delirium Tremens. Wil de brouwerij het dure mout doorrekenen aan de klant, dan moet de prijs van bier met twee procent omhoog. Al betekent dat volgens De Laet in de praktijk nog niet dat de consument daar volledig voor opdraait.

Bij andere grote spelers zijn er voorlopig nog geen plannen om de bierprijs te verhogen. Maar dat is volgens Brouwerij Huyghe niet mogelijk: "Alle brouwerijen gaan moeten volgen, anders moeten ze aanvaarden om minder te verdienen".