Dutroux schrijft brief met excuses aan slachtoffers

Marc Dutroux zal binnenkort een brief sturen naar zijn slachtoffers en hun ouders, waarin hij zijn excuses aanbiedt. Dat zegt zijn advocaat Bruno Dayez in Le Vif en L'Express. De brief zou nog voor de zomervakantie de deur uitgaan.

“Er zullen ook antwoorden instaan op vragen die de slachtoffers en ouders zich nog altijd stellen”, zegt meester Dayez. "Hij zal zijn spijt uitdrukken met betrekking tot wat er is gebeurd."

Dayez verzekert dat het berouw van zijn cliënt “geen voorwendsel" zal zijn. "Zelfs als hij bepaalde dingen bestrijdt, zelfs als hij zichzelf niet als een absoluut monster beschouwt, is hij zich er wel van bewust dat hij niet per ongeluk in de gevangenis zit. (...) Hij neemt zijn verantwoordelijkheden op", vult de advocaat aan.

Vrij in 2021?

De advocaat wijst opnieuw op de "betreurenswaardige" gevangenisvoorwaarden die aan zijn cliënt worden opgelegd: een cel van negen vierkante meter die hij zelden verlaat en bijna absolute isolatie".

Dayez is sinds vorig jaar de nieuwe advocaat van Dutroux. Hij pakte sinds zijn aantreden meteen uit met het voorstel om zijn cliënt vrij te krijgen tegen 2021. Dan heeft de seriemoordenaar er 25 jaar cel opzitten en dat is volgens Dayez wel genoeg.

