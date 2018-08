Dutroux klaar om “brief van verzoening” te sturen naar slachtoffers en nabestaanden

De brief die Marc Dutroux naar de nabestaanden van zijn slachtoffers, en overlevende slachtoffers zou sturen, is klaar. Eind deze week of begin volgende week zullen Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en de ouders van Julie, Mélissa, An en Eefje de brief krijgen. Dat meldt Sudpresse.

In mei liet de advocaat van Dutroux, Bruno Dayez, weten dat hij in naam van de moordenaar aan de brief aan het werken was. Bedoeling van de brief is om berouw te tonen over zijn daden. “Het is een brief van verzoening en openheid”, zegt de advocaat.