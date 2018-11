Duizendtal mensen in Witte Mars tegen falende justitie

In Aalst hebben gisteravond een duizendtal mensen deelgenomen aan een witte mars tegen de falende justitie. De mars startte rond 20 uur aan de Grote Markt in Aalst en trok door het stadscentrum en hield halt aan de parking van grootwarenhuis Delhaize, waar de Bende van Nijvel 33 jaar geleden een bloedige aanslag pleegde. Naast de sympathisanten trekken ook lokale politici mee in de optocht, maar de organisatie beklemtoont dat de witte mars politiek neutraal is.

Niet alleen de slachtoffers van de Bende van Nijvel, maar ook die van Dutroux en van de aanslagen van Zaventem en Brussel namen deel aan de mars. De optocht hield enkele keren halt en slachtoffers van de Bende van Nijvel en organisator Michel Markey spraken de menigte toe. Aan de Delhaize, waar het drama destijds plaatsgreep, volgde een stil herdenkingsmoment en werden bloemen neergelegd.

'Niet Schieten' Het idee voor de mars ontstond na de première van de film "Niet Schieten", over het levensverhaal van slachtoffer David Van de Steen en zijn grootvader. Toch stond de mars niet enkel in het teken van de Bende van Nijvel. Een dertigtal solidaire slachtoffers van falende justitie stapte mee op.

"Gebrek aan goede slachtofferhulp" "We wijzen op het gebrek aan goede slachtofferhulp, vooral psychologisch. Mensen zijn nog steeds getraumatiseerd, zeker de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Het geloof in een goede werking van justitie is bij velen beschadigd, ook nadat het dossier dit jaar naar het federaal parket is verhuisd. "We geloven niet in een nieuwe dynamiek", zegt Markey. "Hier zijn doofpotoperaties gebeurd. Machtige figuren beletten dat dit serieus onderzocht wordt."

Bij de optocht liepen nabestaanden van enkele slachtoffers met een foto aan de kop van de mars.