Duizendtal biggen komt om bij brand

Een uitslaande brand heeft in het West-Vlaamse Deerlijk een volledige boerderijloods in de as gelegd. Een duizendtal biggen kwam om het leven. Dat zegt de brandweerzone Fluvia.

De brand ontstond omstreeks half één vanmiddag. Het ging om een uitslaande brand van een loods. Een zestal posten van de brandweerzone Fluvia moest ter plaatse gaan om de brand onder controle te krijgen. Er was onder meer een viertal tankwagens aanwezig die water van iets verderop moesten oppompen om het vuur te bestrijden.

Biggen komen om

De grote inzet kon echter niet verhinderen dat de loods in as werd gelegd. Alle biggen in de loods kwamen om. Een nabijgelegen veevoederinstallatie kon gevrijwaard worden. Het vuur is inmiddels onder controle, al smeult de brand wel nog na.

Een branddeskundige van het parket is aangesteld om de oorzaak te achterhalen. Mogelijk ligt een probleem aan de verwarmingsinstallatie aan de oorsprong van de brand.