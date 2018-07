Duizenden tv's Krefel terugbetaald dankzij Hazard

De overwinning van de Rode Duivels heeft voor vreugdekreten in het hele land gezorgd, maar in het bijzonder bij de duizenden mensen die een televisie bij Krëfel hebben gekocht. De elektrogigant had namelijk een grootscheepse actie gelanceerd: 'Als de Duivels meer dan vijftien goals maken op het WK, betalen we je televisie terug'.

Het saldo van de Duivels stond voor aanvang van de kleine finale tegen Engeland op 14. Dankzij Thomas Meunier en Eden Hazard hebben de Belgen nu zestien goals gemaakt, net genoeg dus voor de actie.

Krëfel liet het zelf ook al snel weten op Twitter: "We did it! We zijn klaar om duizenden mensen hun tv terug te betalen", klinkt het. Enige voorwaarde? Je moest je televisie tussen 26 april en 27 juni hebben gekocht, en ja via een site hebben geregistreerd voor de actie.

Is dat gebeurd, dan betaalt Krëfel nu je tv terug, ongeacht hoe duur hij. Alleen niet in cash, maar in aankoopbonnen van de winkel zelf.

Geen spijt

Bij Krëfel zelf hebben ze absoluut geen spijt. “De actie kadert in onze feeststrategie, sowieso wilden we iets unieks doen en dat is bij deze gelukt. Zelfs Dries Mertens wil dat zijn vrienden hun tv terugbetaald krijgen”, aldus Krëfel.

(Lees verder onder de tweet)

WE DID IT! We zijn klaar om duizenden mensen hun TV terug te betalen! pic.twitter.com/PVOFxOih6b — Krëfel (@Krefel) July 14, 2018

Verzekerd

Natuurlijk heeft Krëfel zijn voorzorgen genomen, en zich verzekert tegen dit voorval. Over hoeveel klanten, televisies en geld het uiteindelijk gaat, wil het bedrijf niet zeggen.