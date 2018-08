Duizenden bloemen sieren Grote Markt in Brussel

In Brussel wordt vandaag het bloementapijt aangelegd op de Grote Markt. Dat is een jaarlijkse traditie. Het thema dit jaar is Guanajuato, een Mexicaanse regio met een bijzonder rijke cultuur en bloementraditie.

Vanavond wordt het bloementapijt officieel gehuldigd. Om 22 uur volgt er dan een openingsshow met klank- en lichtspel, vuurwerk en enkele concerten. Vanaf morgen is het bloementapijt toegankelijk voor het publiek.

Om de twintigste verjaardag van de Grote Markt als Unesco-Werelderfgoedsite te vieren, is er op het Beursplein ook een internationale tentoonstelling met kleinere bloementapijten.