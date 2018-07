Duivels krijgen eigen burger bij McDonald's

Hamburgerketen McDonald’s zal de Rode Duivels dit weekend op een wel heel originele manier eren voor hun prestatie op het WK in Rusland. De hamburgerketen heeft de 23 spelers én hun coach officieel benoemd tot 'Ereburgers'. Dat wil zeggen dat de hamburgers dit weekend een speciale naam krijgen. Zo bestel je dus eens geen Big Mac, maar een Big Rom, de bijnaam van Lukaku.

McDonald’s, een van de officiële sponsors, kon de prestatie van onze Rode Duivels niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En dus lanceerde de keten een actie om de jongens te eren. “Ons nationaal elftal is één van de beste ploegen van de wereld, en daar moeten we trots op zijn. Als officiële sponsor willen we dit moment niet zomaar laten passeren”, vertelt Kristel Muls, woordvoerder McDonald’s België. “En uiteraard ontvangen we Romelu Lukaku, net als alle andere Rode Duivels, met open armen als ze hun eigen burger komen scoren.”

Royal Crispy Kompany

Dit weekend zal je dus geen Royal Crispy Bacon kunnen bestellen bij McDonald’s. In de plaats daarvan zal je naar een Royal Crispy Kompany moeten vragen. Een Generous Jack wordt dan weer een Generous Jan en een Royal Cheese is voor de gelegenheid een Royal Kevin. Voor de fans van Eden Hazard en Dries Mertens is er ook nog een Hungry Hazard en een Dries Red Devil.

Je kan het volledige Duivelsmenu checken op de website van McDonald’s.