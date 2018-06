Duitse school ontruimd voor "gevaarlijke situatie"

Een lagere school in Berlijn is geëvacueerd omwille van een mogelijk "gevaarlijke situatie". Dat bevestigt de politie via Twitter.

De leerlingen en leerkrachten worden uit de school in Gesundbrunnen, in het noorden van de stad, naar een kerk geleid. De politieactie zou op touw gezet zijn nadat iemand van buiten de school gewapende mannen in het gebouw zou gezien hebben.

Alle aus der Schule geführten Personen werden jetzt durch unsere Kolleg. in die Stephanuskirche (Prinzenallee/Soldiner Str.) in #Gesundbrunnen begleitet. pic.twitter.com/HQA66j2rNK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5 juni 2018