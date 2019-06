Duikers ingezet in zoektocht naar Théo

De zoekacties in het kader van het onderzoek naar de verdwijning van Théo Hayez zijn donderdag hervat met aanzienlijke middelen in Byron Bay, de Australische kustplaats waar de jonge Belg op 31 mei voor het laatst werd gezien.

"De zoekacties die gisteravond werden opgeschorst, zijn vanmorgen hervat met politiehonden en politieagenten die hun aandacht richten op de kliffen", zo bevestigde de politie van de staat New South Wales aan Belga. Er is ook een gespecialiseerd klimmersteam op het terrein. Volgens de politiewoordvoerder is er ook steun van duikers en drones. De speurdersploegen zijn ook op de hoogte gebracht over aspecten van de telefoon van Théo Hayez (18) die, als het toestel wordt gevonden, licht kan werpen op de verdwijning van de jongeman.

Op een persconferentie heeft de Australische politie bevestigd dat het laatste signaal van de gsm van Théo Hayez werd geregistreerd op 1 juni, om 13.42 uur nabij de vuurtoren van Byron Bay, meer dan twaalf uur nadat hij voor het laatst was gezien bij het verlaten van een nachtclub op 31 mei omstreeks 23.30 uur. De Australische politie werkt samen met de Cel Vermiste Personen van de Belgische federale politie.

