Dubbel zo snel weer aan het werk na burn-out dankzij nieuwe therapie

Een Belgische prof heeft een nieuwe therapie ontdekt waarmee werkgevers na een burn-out dubbel zo snel terug aan het werk kunnen dan normaal. De behandeling kan bovendien ook tot 100.000 euro besparen voor de werkgevers.

Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psychische aandoening, blijft stijgen. Eind 2017 ging het om meer dan 140.000 mensen, een stijging van maar liefst 39 procent in vijf jaar tijd. Een verontrustende evolutie die VUB-professor Elke Van Hoof een halt wil toeroepen. Ze ontwikkelde een nieuwe, unieke burn-out-therapie 'Insourcing', gebaseerd op technieken uit de traumapsychologie, die mensen na gemiddeld 92 dagen weer aan het werk helpt, dat is dubbel zo snel dan de huidige gangbare therapieën.

De aanpak vermindert emotionele klachten en cognitieve vermoeidheid en verbetert het herstelvermogen. Van de 100 afgesloten dossiers met een burn-out die intussen op deze manier behandeld zijn, is 70 procent weer aan het werk gegaan.

Werkhervatting

Bij Insourcing is werkhervatting een focuspunt, vanaf de start van de behandeling. Uit het pilootproject bij 100 personen blijkt duidelijk dat de directe focus op werk geen barrière vormt voor de behandeling, maar net zeer goede resultaten oplevert. "Een belangrijke stap in het traject is net weer die zingeving vinden. Je kan niet volledig herstellen als je je niet nuttig voelt. Dus wij behandelen in eerste instantie de werkonbekwaamheid. We gaan eerst stabiliseren en pas dan gaan we het probleem analyseren, als mensen zelf mee oplossingen kunnen zoeken", verklaart Van Hoof.

Positief voor economie

De nieuwe techniek zou ook een gigantische besparing kunnen opleveren voor onze economie. De stijging van het aantal mensen met een psychische aandoening en de langdurige arbeidsongeschiktheid die ermee gepaard gaat, kosten ons jaarlijks immers gemiddeld 2 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Er is een algemene consensus dat de kost voor een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is ongeveer 1.000 euro per dag bedraagt. "Als je dan rekening houdt met het feit dat met de traditionele behandelingen de patiënt gemiddeld 189 dagen nodig heeft voor een terugkeer naar de werkvloer, waar dat bij Insourcing slechts 92 is, zie je dat de therapie het potentieel heeft om voor 100.000 euro per medewerker te besparen", klinkt het.