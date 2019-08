Drukste dag van het jaar op Brussels Airport

Op vrijdag 2 augustus verwacht Brussels Airport 96.000 passagiers over de vloer te krijgen, dat zou het de drukste dag van het jaar maken. De luchthaven raadt passagiers aan goed voorbereid te komen. Ook op de wegen wordt het een zwart weekend.

"5.30 uur en 8.00 uur deze ochtend zijn piekuren geweest door enkele transatlantische vluchten, maar ook de rest van de dag blijft het heel druk", zegt Nathalie Pierard, woordvoerder bij Brussels Airport.

Voor de drukste dag van het jaar bereidt de luchthaven zich goed voor. "Vanaf 90.000 reizigers op de luchthaven nemen wij speciale maatregelen om alles in goede banen te leiden. Zo zorgen we voor extra personeel op verschillende belangrijke plaatsen zoals bij de douane, maar ook zeker bij de informatiepunten. Dit weekend reizen namelijk veel mensen die maar één keer per jaar reizen en zij vinden niet altijd hun weg op de luchthaven", aldus Pierard.

Toch raadt de luchthaven aan om goed voorbereid naar de luchthaven te komen. De reizigers worden gevraagd om goed op tijd te komen en parking op voorhand te reserveren. Dat kan via de website. Daarnaast wordt er ook aangeraden om te controleren of de handbagage conform de reglementatie is, dit om wachtrijen aan de douane te beperken. Een laatste advies van de luchthaven is om zeker de vervaldatum van de identiteitsdocumenten te controleren. Die wordt vaak over het hoofd gezien, maar is van cruciaal belang om het vliegtuig op te mogen, benadrukt Pierard.

Ook zaterdag en zondag wordt het druk op de luchthaven. Er worden 83.000 passagiers verwacht op zaterdag en 89.000 passagiers op zondag.

Niet alleen op de luchthaven wordt het een druk weekend. Op de wegen lijkt het een "zwarte zaterdag" te worden. Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht dat er op zaterdag 3 augustus rond de middag maar liefst 800 kilometer file zal staan in Frankrijk. De organisatie raadt reizigers aan om zaterdag pas in de late voormiddag te vertrekken en vooral niet 's nachts te rijden. "Er gebeuren jaarlijks ongevallen met reizigers die in slaap dommelen. Sommige mensen kunnen het aan maar de overgrote meerderheid niet", aldus VAB.