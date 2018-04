Drukke avondspits door verlengd weekend

De avondspits is vandaag bijzonder vroeg op gang gekomen. Om 16.00 uur stond er al honderdvijftig kilometer file, op normale dagen is dat ongeveer vijftig kilometer minder. Joni Junes van VAB zegt aan VTM NIEUWS dat dat door het verlengde weekend komt.

Ook vanmiddag was het op sommige plaatsen al lang aanschuiven. “Maandag is voor veel mensen een brugdag, omdat het dinsdag ‘Dag van de Arbeid’ is. Daarom besluiten veel gezinnen om op vakantie te gaan”, zegt Joni Junes.

Koningsdag

Niet enkel het verlengd weekend ligt aan de basis. “Omdat het vandaag Koningsdag is in Nederland, hebben ook daar veel mensen vrij. De Nederlanders die besloten om op reis te gaan naar het zuiden, bijvoorbeeld naar Frankrijk, moeten daarvoor door ons land rijden.”