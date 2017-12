Druk vakantieverkeer verwacht op de weg

Het wordt een druk weekend op de Europese wegen. Dat komt omdat heel wat mensen nog op skivakantie vertrekken of terugkeren naar huis. Maar er is ook hinder door het winterweer. En dat kan voor problemen zorgen op de wegen naar de skigebieden, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.

In heel wat regio’s in onze buurlanden heeft het afgelopen nacht gesneeuwd. Daardoor is er veel hinder op de lokale wegen richting de skigebieden.

“Vooral in de Franse Alpen verwachten we grote hinder”, klinkt het. Er wordt bijvoorbeeld al aangegeven dat de wegen in het populaire skigebied Val Thorens moeilijk berijdbaar zijn. Daar zijn zeker sneeuwkettingen nodig.

Wallonië

Ook in ons land zorgde de sneeuw al voor verkeershinder. Sommige Waalse autosnelwegen waren gisteravond nauwelijks toegankelijk. “Intussen zijn de wegen opnieuw vrijgemaakt en is het verkeer er vrij rustig”, zegt VAB. Toch worden er vandaag vertragingen verwacht omdat veel wintersporters vertrekken of terugkeren.

VAB raadt aan om voldoende afstand te houden en de rijstijl aan te passen. Wie nog moet vertrekken, kan een warm drankje of een deken meenemen in de auto en sneeuwkettingen opleggen.