Drugsoverlast in Antwerpen daalt, misdrijven nemen toe

De drugoverlast in Antwerpen is de laatste vijf jaar afgenomen. Dat zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Het aantal drugmisdrijven nam wel toe.

Ondanks de daling van de drugoverlast neemt het aantal drugmisdrijven in Antwerpen de laatste vijf jaar wel toe. De handel in drugs steeg met iets meer dan een kwart, het gebruik ervan met drie procent. Volgens De Wever is dat niet onlogisch.

“Dat is vreemd genoeg goed nieuws, want we hebben een drugondersteuningsteam dat alleen daar op werkt. Natuurlijk moesten we dan een stijging zien. Als je er echt op inzet, dan moeten die feiten toenemen, dan moet je meer mensen pakken. Wij arresteren ongeveer duizend dealers per jaar, natuurlijk zie je dat in die cijfers”, zei De Wever.

Nochtans lijken de incidenten van de laatste maanden dat tegen te spreken. Maar daar is De Wever het niet mee eens. “Wij zijn enorme winsten aan het boeken in de oorlog tegen drugs. We hebben samen met de federale overheid eindelijk een stroomplan klaar om op het niveau van de georganiseerde misdaad te werken. We gaan het die mensen moeilijker maken, maar ik kan niet uitsluiten dat er nog gewelddadige uitbarstingen komen als gevolg.”

War on drugs

Tot slot zei De Wever nog dat “de drugoorlog ver van gewonnen is en dat je die ook nooit kan winnen. Je moet die oorlog voeren en we zullen nog een tandje moeten bijsteken.”