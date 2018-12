Drugsmaffia blaast auto van zus vermoorde drugscrimineel op

De auto van de zus van de vermoorde drugscrimineel Samir E.B. uit Deurne-Noord is vannacht opgeblazen in De Gilmanstraat in Deurne-Noord. De politie bevestigt dat er een ontploffing is geweest. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het springtuig te onderzoeken.

Er is ook schade aan enkele huizen in de buurt. Samir E.B. werd eind december 2017 doodgeschoten in Rotterdam. De politie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor wie de speurders op het spoor zet van de moordenaars of de opdrachtgevers. Er is ook een robotfoto verspreid.

Samir E.B. kreeg in 2015 een straf van drie jaar cel voor zijn rol in een bende die cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen.