Drugs: meer samenwerking met Noorderburen

Belgische en Nederlandse drugsorganisaties ondervinden weinig hinder om grensoverschrijdend samen te werken. Overheden moeten daarom meer inzetten op een gemeenschappelijke aanpak van het probleem. Dat is de vaststelling van een internationaal criminologisch onderzoek aan de Universiteit Gent.

In 2017 werden in België 1.234 cannabisplantages opgerold. Een duidelijke stijging in vergelijking met 2000. Doordat Belgische en Nederlandse criminele organisaties nauw in contact staan, groeit de know-how bij Belgische drugsproducenten.

Sinds enkele jaren is er volgens de onderzoekers vooral een duidelijke expansie merkbaar van de productie van cannabis en synthetische drugs in België. "Cannabisplantages worden groter en professioneler", zegt criminoloog Charlotte Colman. En er steken nieuwe fenomenen op, zoals 'wietkoeriers' en 'callcenters'.

Wietkoeriers en callcenters

Ook de druggebruikers en de leveranciers zijn inventiever geworden en maken gebruik van nieuwe kanalen om drugs over de Nederlandse grens te smokkelen. Een voorbeeld van een nieuw fenomeen is de 'wietkoerier', die cannabis op bestelling naar afnemers in België brengt.

Daarnaast bestaan er ‘callcenters’, waar vooral gebruikers van cocaïne en heroïne de klok rond drugs kunnen bestellen.

Gemeenschappelijk beleid nodig

Om de expansie van de drugseconomie een halt toe te roepen, adviseren de onderzoekers om het probleem gemeenschappelijk met Nederland aan te pakken. In het najaar wordt een gemeenschappelijke conferentie georganiseerd met actiepunten. Zo kunnen politiediensten nutsbedrijven sensibiliseren om verdachte handeling te melden.

Ook de aankoop van grote hoeveelheden chemicaliën voor de aanmaak van synthetische drugs en cocaïne moet verder worden opgevolgd. Om het criminele drugsmilieu krachtdadig aan te pakken is ook nood aan operationele samenwerking tussen de politiediensten.