Drugbende vrijuit, maar "dvd was wél leesbaar"

De dvd met het bewijsmateriaal tegen een drugbende die gisteren vrijgesproken werd, was wel degelijk beluisterbaar. Dat heeft minister Maggie De Block (Open Vld) vanmiddag gezegd in de Kamer, waar ze minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verving. De bende werd vrijgesproken omdat de dvd niet afgespeeld kon worden. “De dvd was wel beluisterbaar, maar er werd een verkeerd programma gebruikt", klinkt het.

De Franstalige rechtbank van Brussel moest gisteren een Marokkaanse drugbende vrijspreken die zeven ton drugs naar ons land gesmokkeld zou hebben. Er waren wel bewijzen, maar die konden gisteren niet afgespeeld worden. De dvd waarop ze stonden, zou onleesbaar geweest zijn.

Volgens Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank in Brussel, zijn de computers van de rechtbank te oud om de dvd af te spelen. Hij stelde minister Geens dan ook verantwoordelijk voor de vermeende gebrekkige infrastructuur.

Maar één audiokanaal

Dat alles blijkt vandaag niet te kloppen. De juiste apparatuur was wel degelijk voorhanden, reageert minister Geens. “De dvd was wel beluisterbaar, maar er werd maar één audiokanaal afgespeeld met het gebruikte programma”, klinkt het in zijn antwoord op een vraag van Sophie De Wit (N-VA). Dat werd in de Kamer bevestigd door minister De Block, die de reactie van minister Geens voorlas.

Het ligt volgens de Justitieminister dus niet aan de apparatuur, maar aan de persoon die het programma aanwees dat gebruikt moest worden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.