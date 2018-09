Droogte voorbij? Toch nog wachten met tuinieren

Nu het warme weer stilaan voorbij is, willen veel mensen hun tuin onder handen nemen. Maar volgens tuinexperten moet je opletten wat je doet, want je mag nog niet meteen nieuwe bloemen planten, of vervangen wat stuk ging door de droogte.

Volgens specialisten is de grond nog veel te droog en dus is de kans groot dat je planten zullen afsterven. Ook je gazon laat je best nog even rustig herstellen van alle droogte. Producten als kalk of onkruidbestrijding zijn dus absoluut niet nodig. Wat extra zaaien is voldoende.

Het allerbelangrijkste is veel sproeien tot het echt gaat regenen. Ook extra meststof kan helpen. En voor wie het tuinieren niet kan laten. Je mag het gras maaien, maar niet te kort. Zo geef je onkruid minder kans om te groeien.